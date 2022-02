Genève – Les Halles de la Jonction retirées aux gérants du Baroque

Il n’y aura pas de marché couvert, de food trucks et d’animations sous les anciens hangars des bus de la Jonction en février, comme prévu précédemment. La Ville de Genève, qui avait confié un mandat d’animation à Spices SA, détenue par les gérants du Baroque, a révoqué le contrat. En cause: l’existence d’une procédure pénale visant deux administrateurs de la société. En lieu et place du projet Halles de la Jonction, la Ville annonce un projet estival centré sur les sports urbains actuellement à l’étude.