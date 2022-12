Mobilité : Gares aménagées pour les handicapés, il reste encore du travail

D’ici à la fin 2023, les gares et les arrêts ferroviaires de Suisse devront être adaptés aux prescriptions de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand). La mise en œuvre sur le terrain incombe aux chemins de fer, qui sont soutenus financièrement et administrativement par l’Office fédéral des transports (OFT) dans cette tâche.

Or, si à ce jour, 73% des gares sont aux normes, il apparaît que le calendrier pour la réalisation complète des travaux sera plus long que prévu. Ainsi, 166 gares supplémentaires feront l’objet de travaux d’adaptation d’ici à l’expiration du délai légal fin 2023. La part des passagers bénéficiant de ces améliorations passera ainsi à 82% indique l’OFT dans un communiqué. Pour 134 des 541 projets de transformation en retard, les travaux de construction pourront au moins commencer avant l’expiration du délai de fin 2023. Pour les projets restants, l’OFT a obtenu des chemins de fer des calendriers et des plans de financement contraignants afin de garantir qu’il n’y aura pas de nouveaux retards. Entretemps, des aménagements provisoires sont demandés.

Les CFF indiquent que des précisions sur les exigences pour garantir l’accessibilité des gares ont obligé le transporteur à transformer plus de gares qu’initialement demandé, soit plus de 400 au lieu de 150.

Profitable à tous

La mise en œuvre de la LHand dans les gares et les arrêts ferroviaires profite à chaque personne qui utilise les transports publics: dans tous les cas, il sera plus facile d’embarquer ou de débarquer. Pour les personnes à mobilité temporairement ou durablement réduite, pour les seniors ainsi que pour les passagers avec de nombreux bagages ou des poussettes, l’accès sans marche aux quais et l’embarquement à niveau dans les véhicules sont particulièrement importants. L’objectif est que ces personnes puissent utiliser les transports publics de manière autonome et spontanée.