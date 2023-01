Météo : Les hauteurs devraient enfin retrouver des couleurs hivernales

On peut ainsi espérer, de dimanche à mardi, 30 à 50 cm de neige au-dessus de 1800 à 2000m d'altitude, 15 à 30 cm vers 1500m et 5 à 15 cm vers 1000 m. D'ici au week-end prochain, la couche de neige fraîche au-dessus de 2000 m d'altitude pourrait atteindre 50 à 80 cm selon les régions. Pour celles situées en dessous de cette altitude, et qui connaîtront de la pluie, les cumuls seront plus modestes et la neige fraîche risque de fondre en bonne partie.