Basketball : Les Hawks battus, Capela dans le dur

Getty Images via AFP

Clint Capela et Hawks se sont inclinés contre les Celtics.

Soirée à oublier pour Clint Capela (28 ans). Battu à domicile avec les Hawks par les Celtics (134-125), le joueur de Meyrin a vécu une rencontre compliquée. S’il a inscrit 12 points grâce à un 100% de taux de réussite au tir et capté 9 rebonds, l’international suisse a terminé la partie avec un peu reluisant bilan de -20.

L’intérieur genevois, aligné durant 21’01, et ses partenaires ne sont donc pas parvenus à enchaîner un troisième succès consécutif en NBA. Côté Boston, Jason Tatum (34 pts, 15 rebonds) a répondu comme de coutume présent pour les Celtics, qui ont aussi pu compter sur Jaylen Brown (24 pts).

Dans les autres parties de la nuit, Stephen Curry a permis à Golden State de terrasser le leader de la conférence Est, Milwaukee (125-116 a.p.), samedi en NBA. La star des Warriors a réalisé un grand match grâce à un bloc salvateur et à un total de 36 points dont 22 en fin de match.

Manque de chance pour les Bucks, tandis que le double MVP se mettait en mode clutch, ils étaient eux privés de leur grande vedette, Giannis Antetokounmpo, blessé à la main droite. En grand joueur qu’il est, le «Greek freak» a toutefois dû apprécier le show de Curry, qui a mis le Chase Center en ébullition. Et inversement.

«Energie» positive

«Je vais bien. Je vieillis, c’est tout», a-t-il d’abord soufflé, visiblement exténué. «Tout le monde a participé, et c’est comme ça qu’on doit se comporter pour avancer actuellement», a ajouté Curry, à 8/11 au tir dans le dernier quart et en prolongation, dont 4/7 à trois points.

Westbrook, 9062e

À Los Angeles, c’est aussi un duo, composé de Kawhi Leonard (38 pts) et Paul George (22 pts) qui a mené les Clippers à la victoire 106 à 95 contre les New York Knicks. Mais c’est le meneur Russell Westbrook qui s’est fait le plus remarquer pour L.A., en dépassant la légende de Detroit Isiah Thomas comme 9e meilleur passeur de l’histoire de la NBA – une 9062e passe décisive pour un dunk de George.