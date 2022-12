Basketball: Les Hawks de Capela battus

Atlanta s’est fait balayer par le Thunder en fin de match. Alors qu’ils menaient 70-56 dans le troisième quart, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 121-114 devant Oklahoma City.

Le Genevois d’Atlanta, lui, a inscrit 14 points et réussi 16 rebonds sur le parquet de son équipe. Capela est 2e du classement des meilleurs rebondeurs de la NBA avec une moyenne de 12 prises derrière Anthony Davis des Lakers (12,8).

Les Hawks avaient enchaîné samedi un deuxième succès d’affilée en NBA, après avoir mis fin à une série de trois défaites trois jours plus tôt.

Tatum emmène les Celtics vers le succès

Jayson Tatum a marqué 17 de ses 31 points dans le troisième quart-temps, lundi, et les Boston Celtics ont consolidé leur place de leader de la Conférence Est avec une victoire chez de tenaces Toronto Raptors (116-110).

En plus des 31 points et des 12 rebonds captés par Tatum, Jaylen Brown, l’autre star de la franchise bostonienne, a apporté 22 points lors de cette septième victoire en huit matches, malgré l’absence d’Al Horford, blessé, et de Malcolm Brogdon, souffrant.