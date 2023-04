Basketball: Les Hawks de Capela encore dominés par Boston

Getty Images via AFP

Balayés lors de l’acte I dans le Massachusetts, les Atlanta Hawks n’ont pas eu voix au chapitre non plus mardi à Boston (119-106). Les Celtics mènent déjà 2-0 dans la série avant les deux prochains matches, qui auront lieu en Géorgie – match 3 vendredi.

À ses côtés sur la ligne arrière, l’ancien joueur des San Antonio Spurs Dejounte Murray a réalisé le meilleur match de play-off de sa carrière avec 29 points (record) et sept paniers primés (record aussi). Aligné pendant 22 minutes, Clint Capela n’a lui pas influencé le cours de cette partie. Le pivot genevois a compilé 4 points, 7 rebonds et 2 interceptions et reste en difficulté face à Al Horford, des Celtics.