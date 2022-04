Basketball : Les Hawks de Capela joueront leur avenir vendredi

Atlanta a franchi un premier match de barrage mercredi en disposant de Charlotte (132-103). Il faudra encore battre Cleveland pour accéder aux play-off.

Clint Capela et Trae Young peuvent avoir le sourire.

Atlanta, facile vainqueur de Charlotte (132-103) mercredi, et La Nouvelle-Orléans, qui a écarté San Antonio (113-103), joueront leur qualification pour les play-off de NBA vendredi, respectivement à Cleveland et chez les Clippers, dans deux derniers matches de barrage décisifs.

«Il m’a fallu un peu de temps pour me mettre en route, mais mes coéquipiers ont fait un sacré boulot. Nous avons beaucoup de gars qui peuvent prendre le jeu à leur compte, à tout moment», a commenté le meneur. Ses lieutenants ont en effet été plus constants, à l’image de DeAndre Hunter (22 pts, 7 rbds) et Clint Capela, dominateur dans la raquette (15 pts, 17 rbds, 3 contres). Timothé Luwawu-Cabarrot a aussi contribué à l’effort collectif (8 pts, 5 rbds en seize minutes).