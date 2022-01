Basketball – Les Hawks de Capela ne s’arrêtent plus

Un sixième succès de rang et une remontée qui se précise. Les Atlanta Hawks peuvent à nouveau sérieusement envisager les play-off de NBA, vu leur forme du moment. Vendredi, elle s’est concrétisée par une victoire 108-92 face à un concurrent direct, les Boston Celtics.

Souvent capital pour la bonne forme de son équipe, le meneur américain Trae Young a cette fois pu compter sur le soutien de John Collins. Les deux éléments terminent la partie avec un bilan de 21 points et 9 rebonds, le premier y ayant ajouté 6 assists. La paire dominante des Celtics composée de Jaylen Brown (26 points, 12 rebonds) et Jayson Tatum (20 points) n’a pas suffi à éviter la défaite.

Quant à Clint Capela, il est resté relativement discret. Le Genevois a inscrit 6 points et a effectué 7 rebonds. Suffisant pour contribuer à l’invincibilité des Hawks, qui sont l’une des équipes les plus redoutables actuellement en NBA. Seuls les Phoenix Suns, leaders de la Conférence ouest, peuvent témoigner d’une série plus marquante (9 succès de suite). À confirmer dimanche, avec la réception des Los Angeles Lakers.