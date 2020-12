Le Français des Nets Thimothé Luwawu-Cabarrot commet une faute sur Clint Capela lors de la première mi-temps au Barclays Center. AFP

Le tendon d’Achille de Clint Capela semble le laisser tranquille. Après avoir manqué les deux premiers matches de la saison régulière, le Genevois vient d’enchaîner deux parties en 48 heures. A nouveau dans le cinq de base mercredi soir face à Brooklyn, l’international suisse a totalisé 7 points et 12 rebonds en 20 minutes (ndlr: celles-ci sont surveillées) et montré une présence de tous les instants, notamment en défense et au rebond.

Dans une rencontre qui s’est jouée sur des détails, et bien que les Hawks aient gagné la bataille du rebond (54 à 40), cela n’a toutefois pas suffi pour renverser les Nets, portés d’abord par Kevin Durant (33 points, 11 rebonds et 8 passes décisives) puis par Kyrie Irving (25 unités et 6 assists), intenable dans le «money-time». Après trois succès, les Hawks laissent le «titre» de dernière équipe invaincue de la Ligue au Orlando Magic (4-0).

Parmi les autres rencontres de la nuit, on notera que LeBron James a fêté ses 36 ans par un succès contre les San Antonio Spurs (121-107) d’une Becky Hammon promue coach – une première pour une femme en NBA – après l’expulsion de Gregg Popovich. Dans le sillage de «LBJ» (26 points), le collectif des LA Lakers a brillé, avec six joueurs à plus de dix unités. Miami, Charlotte, Boston et les Clippers ont aussi connu la victoire.