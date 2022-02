Basketball : Les Hawks de Capela renouent avec la victoire

Grâce à un Trae Young très inspiré, Atlanta s'est imposé 124-116 contre Cleveland. Clint Capela s'est lui fait discret.

Après deux revers de rang, Atlanta a retrouvé le chemin du succès dans la nuit de mardi à mercredi. A la Philips Arena, les Hawks ont dominé les Cavaliers (124-116) grâce à un Trae Young déterminant. Le meneur de 23 ans a inscrit 41 points et délivré 9 passes. Il a été bien secondé par Danilo Gallinari (25 pts) et Hunter De'Andre (18 pts). Clint Capela ne s'est lui pas montré sous son meilleur jour. Le pivot genevois a inscrit 5 points, capté 7 rebonds et donné 3 passes décisives en 31 minutes passées sur le parquet.