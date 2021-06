Basket - Les Hawks de Capela s’imposent d’entrée, les Clippers passent

Sous l’impulsion de sa jeune star Trae Young, auteur de 35 points, les Atlanta Hawks ont frappé un grand coup d’entrée en demi-finales de conférence Est, en remportant le premier match de leur série (128-124) à Philadelphie, qui s’est réveillé trop tard, dimanche en play-off. A vec dix rebonds et onze points en 32 minutes sur le parquet, Clint Capela a l ui aussi contribué à ce premier succès construit lors des deux premiers quarts, même si dans la dernière minute de jeu il a commis une erreur de débutant en laissant un rebond défensif à Embiid et une faute qui aurait pu coûter la victoire à son équipe…

On n’attendait pas forcément les Hawks, équipe certes talentueuse, mais sans réelle expérience des joutes printanières, tant à la fête face aux Sixers de Joel Embiid, qui ont fini avec le meilleur bilan de la saison régulière. Mais leur approche décomplexée de cette série, dont ils ne sont pas favoris, en fait de redoutables outsiders, qui plus est portés par ce drôle de phénomène qu’est Young.

Et comme il a régulièrement attiré à lui deux voire trois défenseurs, cela a laissé de la place à ses coéquipiers pour mettre les paniers qu’il fallait, notamment derrière l’arc (20/47). John Collins et Bogdan Bogdanovic ont ainsi ajouté 21 points chacun, Kevin Huerter en a marqué 15 en sortie de banc.

Tant et si bien que les Hawks ont mis un gros éclat aux 76ers dans le premier quart-temps (42-27), grâce à une adresse impressionnante de 16/22 aux tirs, avant de compter jusqu’à 26 unités d’avance (53-27) quatre minutes plus tard.

Embiid rassurant

Les Clippers qualifiés

De leur côté, les Clippers ont eu le dernier mot contre Dallas et défieront Utah en demi-finale des play-offs NBA à l’Ouest. Il aura fallu attendre le match No 7, après six victoires à l’extérieur, pour que l’avantage du parquet serve à quelque chose dans cette folle série. Au Staples Center, L.A. s’est finalement montré plus solide en s’imposant (126-111) et Dallas n’a pu prendre sa revanche tant espérée, après l’élimination au même stade la saison passée.