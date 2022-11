Basketball : Les Hawks s’offrent le scalp des Bucks, Capela dépasse les 6000 points

Miami, grâce à l’omniprésent Bam Adebayo et à un contre in extremis de Jimmy Butler, a brûlé les ailes de Phoenix (113-112), dans la nuit de lundi à mardi en NBA, Boston venant à bout (126-123) d’Oklahoma City et l’intenable Shai Gilgeous-Alexander, pour prendre les commandes à l’Est, alors que Capela et les Hawks remontent à la 3e place du classement.