Basketball: Les Hawks de Capela stoppent les Kings

Porté par un Trae Young rayonnant (35 points en 35 minutes à 11/19 au tir), Atlanta a fait la différence lors de la première mi-temps pour rentrer aux vestiaires avec quinze unités d’avance. Très en vue ces derniers temps, Clint Capela a été déterminant dans le succès des siens, avec 11 points et 14 rebonds en 28 minutes.

Au classement, les Hawks sont 4es de la conférence Est avec un bilan de 11 victoires pour 7 défaites, soit deux succès d’avance sur les New York Knicks (7es). Vainqueurs des Dallas Mavericks (125-112) de Luka Doncic (42 points), Boston et Jayson Tatum (37 points) conservent la tête et le meilleur bilan de la ligue (14-4).