Basketball: Les Hawks de Clint Capela «climatisent» Boston

Sang-froid et main chaude

Toujours grands favoris, il leur faudra néanmoins remettre un coup de collier jeudi, à Atlanta, tout en ajustant leur effort défensif sur Young. Et Jayson Tatum (19 points à 8/21 aux tirs) devra se montrer un peu plus saignant.

Kevin Durant en finisseur

Et il a bien fallu que les deux leaders de l'équipe soient concernés pour contenir la résistance de Minnesota, saignant à l'intérieur avec 58 points inscrits (contre 40), Karl-Anthony Towns (26 points, 11 rebonds) et Rudy Gobert (16 points, 15 rebonds) redoublant d'efforts. Mais les deux tours jumelles ont récolté six fautes, synonymes d'exclusions dans les trente dernières secondes, et Anthony Edwards (29 points) a manqué de peu la prolongation.