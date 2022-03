Basketball : Les Hawks de Clint Capela renversent les Knicks en fin de match

Grâce à une fin de match tonitruante, Atlanta s’est imposé 111-117 à New York. Le pivot genevois ne s’est pas montré sous son meilleur jour.

Getty Images via AFP

Clint Capela, Bogdan Bogdanovic, De'Andre Hunter et les Hawks ont réussi à se relever en fin de match.

Les Hawks ont consolidé leur 10e place - synonyme de participation aux préplay-off de NBA, grâce à leur succès acquis dans la nuit de mardi à mercredi, sur le parquet des Knicks (111-117). Si le pivot genevois Clint Capela s'est fait très discret (deux points et six rebonds en 29 minutes de jeu), Atlanta a pu compter sur un Trae Young étincelant.

Antetokounmpo réussit son retour

Les Milwaukee Bucks, avec Giannis Antetokounmpo de retour, remis d’une blessure à un genou, ont fait mordre la poussière aux Chicago Bulls, qu’ils ont écrasés 126-98 avec 25 points de leur star grecque. Dans le match au sommet de la soirée, les Bucks, qui restaient sur un échec contre les Minnesota Timberwolves, samedi, ont toujours fait la course en tête.

Antetokounmpo a réalisé une prestation de haut vol: il a non seulement marqué 25 points, mais a fini la rencontre avec un taux de réussite de 75% aux tirs (9/12), capté 17 rebonds et distillé 5 passes décisives, le tout en un peu moins de 30 minutes sur le parquet. Mais sa performance ne doit pas faire oublier celle de son coéquipier Jrue Holiday, meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points et un taux de réussite aux tirs de 70,6%.