Basketball : Les Hawks de Clint Capela sombrent à domicile

En NBA, Atlanta a subi dans la nuit de vendredi à samedi une cuisante défaite face aux Spurs (121-136). Le Genevois a terminé la partie avec un différentiel de –36.

Dejounte Murray a dominé Clint Capela et les Hawks.

Ce faux-pas éloigne un peu plus la franchise géorgienne d'une place en play-off. Dixièmes de la Conférence Est avec 26 victoires pour 29 défaites, les Hawks possèdent un retard important sur les Nets, huitièmes avec 29 succès pour 26 revers. Même si ces derniers ont perdu leurs dix derniers matches.

Embiid solide

Joel Embiid, qui attend de jouer avec James Harden, recruté en fin de mercato, a guidé les Sixers à la victoire contre le Thunder (100-87), pendant que Cleveland et Chicago, deuxième et troisième à l’Est, battaient Minnesota et Indiana.