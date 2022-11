Basketball : Les Hawks de Clint Capela surclassés par les Raptors

Deuxième revers de rang pour Clint Capela et Atlanta. À Toronto, les Hawks, qui s’étaient inclinés chez les Bucks il y a deux jours, ont été battus 139-109 dans la nuit de lundi à mardi. Avec ses 31 points et 12 rebonds, Pascal Siakam a été le plus vorace des Raptors, qui ont fait la course en tête pratiquement toute la rencontre: menés 34-28 après le premier quart, 64-53 à la pause, les hommes de Nate McMillan n’ont jamais donné l’impression de pouvoir renverser la situation.