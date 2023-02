NBA: Les Hawks enchaînent contre le Jazz, grosse bagarre à Minneapolis

Les Atlanta Hawks ont brisé ce qui commençait à ressembler à une malédiction. Clint Capela et ses coéquipiers se sont en effet imposés à Salt Lake City pour la première fois depuis 2018, mettant fin à une série de six défaites consécutives face au Jazz (115-108). Portés par leur duo Tray Young (27 points) et DeAndre Hunter (26 points), les Aigles ont résisté au sursaut d’orgueil adverse dans le dernier quart-temps.

Grâce à ce succès sur la route, Atlanta consolide sa huitième place à l’Est (27-26), alimentant une lutte à trois avec New York (7e, 28-25) et Miami (6e, 29-24) pour la dernière place directement qualificative en play-off. Avec neuf points et 13 rebonds en 25 minutes de jeu, Clint Capela a livré la marchandise, passant un peu plus de temps sur le parquet que son remplaçant Onyeka Okongwu (15 pts, 11 reb.).