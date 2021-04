A la State Farm Arena, Clint Capela a répondu présent avec 16 points et autant de rebonds (différentiel de +5), tout comme Bogdan Bogdanovic (28 unités). Mais Trae Young, lui, est passé au travers avec 15 points à 3 sur 17 au tir… Le meneur a dû attendre le milieu du 3e quart pour enfin voir le ballon transpercer le filet.

Sans l’apport offensif de sa star, et en l’absence de John Collins et Danilo Gallinari, Atlanta s’est vite retrouvé à courir après le score (-12 à la mi-temps). En face, pour le retour au jeu de Giannis Antetokounmpo (genou), Milwaukee a fait parler sa puissance collective en fin de partie, avec 7 joueurs à plus de 10 unités.