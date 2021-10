Basketball – Les Hawks gagnent grace à un solide Capela

Les Atlanta Hawks ont remporté leur troisième victoire en quatre matches, en s’imposant face à La Nouvelle-Orléans (102-99). Pas très en verve deux jours plus tôt, Clint Capela a livré une prestation plus convaincante. Le Genevois a inscrit 5 points mais a été solide dans les raquettes avec 12 rebonds et 3 contres. Capela a notamment réussi un geste défensif décisif pour empêcher Devonte Graham de redonner l’avantage à L a Nouvelle-Orléans dans les toutes dernières secondes.