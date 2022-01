Vaud : Les hélicos seront bientôt interdits à Prangins

À l’aérodrome de La Côte, les hélicoptères ne pourront plus décoller ou atterrir, après la confirmation du Conseil fédéral.

Le pilote automobile Sébastien Loeb avait pour habitude de décoller depuis l’aérodrome de Prangins. Ce ne sera bientôt plus possible, révèle «La Côte». En effet, courant 2022, quand le Conseil fédéral adoptera le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) de l’aérodrome de La Côte que lui soumet l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), les hélicoptères y seront interdits. Ceci pour des raisons de sécurité mais aussi parce que les appareils auraient survolé une zone sensible pour la biodiversité, d’après «La Côte».