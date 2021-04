Séoul : Les héritiers de Samsung doivent dire adieu à leurs Picasso, Monet et Dali

Acculés par le fisc sud-coréen, les héritiers du géant de l’électronique vont se délester de toiles de maître pour ne pas alourdir davantage les droits de succession.

«Ces droits de succession sont parmi les plus élevés jamais demandés en Corée et dans le monde», a déclaré le groupe Samsung. Après le décès en octobre de Lee Kun-hee, l'ancien patron du conglomérat qui avait un patrimoine estimé à 22'000 milliards de won (environ 18,1 milliards de francs), ses héritiers doivent s'acquitter de droits de succession de près de 10 milliards de francs. Ce patrimoine inclut notamment des actions dans Samsung Electronics, Samsung Life et Samsung C&T, ainsi que des propriétés foncières, selon le communiqué.