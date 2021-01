Colombie : Les hippopotames de Pablo Escobar doivent être abattus

Les animaux, qui appartenaient au seigneur de la drogue, sont hors de contrôle. Ils menacent l’écosystème de la région et doivent être abattus, d’après des scientifiques.

Et ils pullulent depuis lors. On évalue leur nombre entre 80 à 100 descendants. D’après les scientifiques, ils sont une menace pour la faune naturelle. Leur urine et leurs excréments sont porteurs de toutes sortes de bactéries dangereuses, rapporte «The Telegraph» . Si la situation reste hors de contrôle, d’autres espèces animales et les humains seraient en danger.