Colombie : Les hippos «invasifs» d’Escobar seront-ils abattus?

L’avenir d’une centaine d’hippopotames, provenant du zoo du défunt narcotrafiquant Pablo Escobar, est en discussion. Les autorités colombiennes pourraient les abattre, car ils perturbent la faune locale.

Après des mois d’hésitation et d’atermoiements, les autorités colombiennes ont finalement déclaré comme «espèce invasive» les célèbres hippopotames du défunt narcotrafiquant Pablo Escobar, envisageant désormais clairement «l’option nécessaire» de les abattre . Après une réunion d’un Comité spécialisé, «il a été décidé, sur la base d’études techniques et scientifiques, d’inclure l’hippopotame dans la liste des espèces invasives», a annoncé vendredi le ministère de l’Environnement.

L’étude, réalisée par l’Institut Alexander von Humboldt et l’Institut des sciences naturelles de l’Université nationale, a «révélé les risques environnementaux de l’invasion de l’hippopotame dans des écosystèmes majeurs, avec un possible impact sur des espèces endogènes de Colombie». Il s’agit d’une première étape avant de «définir des actions concrètes concernant la situation de l’espèce dans le pays», a prévenu le ministère.

Une centaine de bêtes

Le baron de la drogue Pablo Escobar a laissé à la Colombie cet héritage encombrant et bien inattendu: des hippopotames qui, presque trente ans après sa chute, vaquent en liberté dans les eaux du fleuve Magdalena. Cette colonie de plus d’une centaine de bêtes est aujourd’hui réputée être la plus grande de ces animaux hors d’Afrique. Elle est la descendance directe d’un couple importé par Escobar, au sommet de sa gloire, pour le zoo de son hacienda de Napoles, à une centaine de kilomètres au sud de Medellin.