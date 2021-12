Nyon (VD) : Les Hivernales reviennent et voient plus grand

Le festival basé à Nyon (VD) va désormais s’étendre jusqu’à Gland. Il vient de dévoiler son menu, du 24 au 27 février 2022.

Les Hivernales ont dû, comme tout le reste du secteur culturel, appuyer sur pause à cause du Covid. Le festival a annoncé son retour du 24 au 27 février 2022. «Évidemment, un an est passé à la trappe avec la pandémie que l’on connait déjà bien. Même si une chasse aux trésors et des concerts dans les rues de Nyon ont été organisés pour marquer le coup de la «pseudo» édition 2021, notre fidèle public nous a manqué», soufflent les organisateurs dans un communiqué.

Pour la première fois, le festival va s’étendre jusqu’à Gland puisque le Backstage Pub et le Bull’s Pub accueilleront des concerts. En ville de Nyon, cœur historique des Hivernales, Le Shadow et Tête de Course rejoignent les lieux partenaires. À noter également le retour de l’Usine à gaz et de L’After dans la programmation: «Ça fera plaisir à plus d’un festivalier». En 2022, 80% de la programmation sera composé d’artistes suisses alors que ce taux était de 60% auparavant.

Parmi les concerts immanquables, citons ceux de No One Is Innocent, Arnaud Rebotini, Médine, La Gale ou encore Joachim Pastor.

Le programme

Jeudi 24 février 2022: No One Is Innocent, Tagada Jones, The Woodgies, Caryon Tree, Club Katel. Vendredi 25 février 2022: YaniSs Odua, Biga Ranx, Unity Sound System, Awori, Pongo, Schnautzi, Tompaul, DJ Samikim, Overgrass, Flarestar, Julien Vertigo, Saint Xavier, Wild Pich, Igor Blaska, My Beautiful Disorders, Jhon Moski, Humanity Sound System Samedi 26 février 2022: Mystk, Arnaud Rebotini, Joachim Pastor, La Gale, Médine, Burning Beggars, Kety Fusco, Hateful Monday, Sétay, Sol Two b2b Tarba, Léo Lacan, DJ Tasty, DJ Kemuel R, DJ Ka, Kode, Club Katel. Dimanche 27 février 2022: DJ Dosq

Les lieux

Salle Communale, Usine à Gaz, Tête de Course*, La Parenthèse*, Cactus Jack*, Barawine*, Le Village*, Quai 23*, Fishermen’s Pub*, Le Dôme*, Le Décor Penché*, L’After, Le Shadow, La Plage*, Le Backstage Pub* (Gland), Le Bull’s Pub* (Gland) *lieux gratuits