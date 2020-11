Climat : Les hivers sont toujours plus doux et la neige manque

Les hivers en Allemagne, en Autriche et en Suisse, sur le long terme, sont devenus plus chauds à toutes les altitudes, avec moins de neige.

L’augmentation de l’ordre de 250 mètres de l’isotherme du zéro degré en hiver a provoqué une forte diminution de la durée et de l’épaisseur de la couverture neigeuse en montagne, surtout en moyenne altitude.

À basse altitude, le réchauffement climatique provoquera une baisse significative de la quantité de neige, montrent les études du Service météorologique allemand (DWD), de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse et du service météorologique et de géophysique national d’Autriche (ZAMG).