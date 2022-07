Hockey sur glace : Les hockeyeurs fêtent leur titre et même la bière tombe du ciel

Les joueurs des Colorado Avalanche célèbrent dans l’excès la conquête de la Coupe Stanley. Tandis que tout est permis pour les champions, l’alcool coule à flots et certains hockeyeurs ne tiennent même plus debout.

Cela faisait 21 ans que l’Avalanche du Colorado n’avait plus remporté la Coupe Stanley.

Foot US, baseball, basketball et hockey sur la glace, les champions des quatre sports majeurs ont tous droit à leur moment de gloire, après un titre de champions.

Les hockeyeurs de l’Avalanche du Colorado ont ainsi passé les dernières heures à défiler dans les rues de Denver, et à communier avec les nombreux fans venus les acclamer, suite à leur victoire en finale des play-off contre le Lightning de Tampa Bay.

Les Tampa Bay Lightning avaient déjà fait très, très fort au cours des deux dernières années lors des célébrations de la Coupe Stanley (2020 et 2021). Avant eux, les escapades alcoolisées du Russe Alexander Ovechkin – notamment dans une fontaine – après la conquête de la Coupe Stanley, avec son équipe des Washington Capitals en 2018, avaient fait le tour du web et font désormais partie de la légende.

Les hockeyeurs des Colorado Avalanche, cette année, ne sont pas en reste non plus, pour preuve les images qui défilent sur les réseaux sociaux.

Et on dirait même qu’ils ont décidé de surpasser les «exploits» de leurs prédécesseurs en termes de célébrations déjantées. Certains d’entre eux semblent d’ailleurs tellement alcoolisés qu’ils tiennent encore difficilement sur leurs pattes.

Après avoir été des «role models», notamment pour la jeunesse, durant toute la saison, nombreux sont ceux qui depuis la conquête du titre ont pris le chemin inverse et ne ressemblent plus vraiment à des athlètes professionnels et encore moins à des exemples à suivre... A l’image du pourtant très solide défenseur Curtis McDermid, qui a pour sa part effectué une chute arrière spectaculaire en tenant la Coupe Stanley à bout de bras!