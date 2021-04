Genève - Les hockeyeurs genevois fêtés à leur retour

Covid ou pas Covid, les supporters du Genève Servette hockey club (GSHC) ont tenu à fêter l’accession jeudi soir de leur club en finale des play-off . Une centaine d’entre eux ont attendu le retour des joueurs aux Vernets, aux alentours de deux heures du matin pour les accueillir avec des fumigènes et des chants. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut voir le public allumer les engins pyrotechniques à l’arrivée du bus du GSHC, puis se presser contre la barrière du parking en scandant des encouragements pour la suite.

La police confirme la tenue du rassemblement spontané dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le calme. Alors que les mesures Covid interdisent tout rassemblement de plus de 15 personnes sur la voie publique et que l’utilisation de fumigènes est interdite, les policiers, présents, ne sont pas intervenus, sauf pour fermer la route et ainsi sécuriser les lieux. «Nous avons fait une pesée d’intérêts et avons encadré les supporters durant la célébration avec les joueurs, souligne Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale genevoise. Nous avons veiller à ce qu’aucune déprédation ne soit commise et que le public ne parte pas en cortège dans les rues de la ville.» Il ajoute qu’une fois les joueurs partis, le rassemblement s’est peu à peu dispersé.