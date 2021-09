Mode non genrée - Les hommes craquent pour les collants

Une conviction partagée par Xenia Chen: «C’est une époque passionnante pour la mode, on est en train de remettre en question certains codes, explique-t-elle à Byrdie. Il y a un intérêt croissant pour les vêtements non genrés et je trouve ça génial. J’espère qu’à l’avenir, les hommes qui portent des collants ou une jupe ne seront plus pointés du doigt car, au final, il ne s’agit que de bouts de tissus.»