Tâches ménagères: Les hommes qui ne font pas le ménage suscitent moins de désir sexuel

«Le manque de désir sexuel chez les femmes est souvent étudié comme un problème intrinsèquement féminin. Or d’autres possibilités existent.» Ce constat est tiré par trois chercheurs australiens et canadiens qui ont étudié la question de la libido des femmes dans les couples hétéros. Et ils ont trouvé quelque chose qui va peut-être motiver certains hommes à devenir plus assidus en matière d’aspirateur et de panosse.