Suisse : Les hommes regardent davantage de porno, non sans conséquences

Depuis le début de la pandémie, la consommation de porno en Suisse a augmenté de plus de 20%. Et cela a des conséquences: de plus en plus d'hommes se plaignent auprès de problèmes d’érection.

Les personnes concernées ont besoin d'images de plus en plus extrêmes pour être excitées. AFP

Si le télétravail signifie vivre ensemble dans un espace confiné pour la plupart des jeunes familles, il confronte les célibataires vivant seuls à une nouvelle forme de solitude, écrit la «SonntagsZeitung». Surtout en Suisse, où un ménage sur trois est constitué d’une seule personne.

Conséquence: la consommation de porno sur Internet dans notre pays a augmenté de plus de 20% depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de Pornhub, l'un des plus grands fournisseurs de vidéos pornographiques au monde.

De plus en plus extrême

«Dans ma pratique, les consultations sur la dépendance à la pornographie chez les hommes ont considérablement augmenté au cours de l'année écoulée», explique la sexologue zurichoise Ursina Brun del Re. Cette consommation excessive de porno a des effets négatifs sur la fonction érectile.

«Les personnes concernées ont besoin d'images de plus en plus extrêmes pour être excitées. Et quand l'homme se trouve soudain à nouveau à côté d'une vraie femme, son système ne réagit plus aux stimuli naturels», explique la sexologue.

Le meilleur moyen de remédier à ces problèmes de dysfonction érectile ne réside pas dans des médicaments comme le Viagra, mais plutôt dans le fait de se détourner temporairement de la sur-stimulation causée par la pornographie. Et de se masturber davantage en se passant un film érotique dans sa propre tête, conseille Ursina Brun del Re.