Trend - Les hommes se parent de leurs plus beaux bijoux

Le mot-clé des défilés printemps-été 2022 présentés durant les Fashion Week homme de Milan (du 18 au 22 juin) et de Paris (du 22 au 27 juin)? Fusion. Celle du vestiaire féminin avec son pendant masculin. Une tendance qui s’incarne particulièrement dans les accessoires, avec pléthore de sacs à main… et de bijoux! On ne parle pas d’anneau discret à l’oreille ou de petite chaîne en or qui se devine sous un T-shirt. Non, il s’agit ici de bijoux voyants et assumés. La broche est, par exemple, mise à l’honneur chez Jil Sander et Dior Men.