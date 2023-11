Les hommes sont champions pour couper la parole aux femmes

On lui a donné un petit nom: le «manterrupting», contraction de «man» et «interrupting». Ce phénomène a été étudié et quantifié par des chercheurs américains. Ceux de la George Washington University se sont aperçus lors d’une expérience que les hommes coupaient la parole aux femmes 2,6 fois plus souvent que l’inverse. Ceux de la Northwestern University, qui se sont focalisés sur des procès, ont noté que les juges masculins interrompaient les femmes trois fois plus fréquemment que vice versa.

«Cette différence n’est guère surprenante», déclare Katja Rost, professeure de sociologie à l'Université de Zurich. Les stéréotypes de genre, dans lesquels les femmes sont réservées et les hommes assertifs, sont une piste d’explication. Marianne Schmid Mast, professeure au Département de comportement organisationnel à HEC Lausanne, ne découvre pas la lune non plus. Couper la parole est une marque de pouvoir et d’autorité, plus souvent associés au masculin. Le «manterrupting» ne traduit que les hiérarchies sociales. Couper la parole, en soi, n’est pas problématique, dit-elle, notamment entre amis, où c’est le signe de familiarité. Mais ça le devient lorsque c’est unilatéral et que ce sont toujours les mêmes qui coupent la parole et les mêmes qui se la font couper.