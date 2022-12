Selon une théorie, le mode de vie d’un homme est en moyenne plus néfaste pour le climat que celui d’une femme. Mais est-elle vraie?

Voitures et beaucoup de viande : Les hommes sont-ils plus mauvais pour le climat?

Les hommes sont associés aux voitures et à la viande. Photo: Getty

En raison de leur comportement de consommation, les hommes sont plus nocifs pour l’environnement que les femmes: c’est ce qu’affirme le journal allemand «Die Tageszeitung». Melanie Loessner, nutritionniste à l’EPFZ, confirme que c’est également le cas en Suisse: «Les hommes et les femmes se distinguent fortement, notamment en ce qui concerne la consommation de viande. Les hommes mangent environ un demi-kilo de viande de plus que les femmes chaque semaine.»

«Cette différence entre les sexes se manifeste déjà chez les enfants», explique Melanie Loessner. Elle suppose que la raison réside dans l’éducation: «Ce sont surtout les garçons qui sont invités à devenir 'grands et forts' par leur alimentation.»

Benita Combet, sociologue à l’Université de Zurich, abonde dans le même sens: «Une consommation élevée de viande est traditionnellement considérée comme masculine. On attend socialement des hommes qu’ils soient forts, ce qui est associé à la viande depuis la préhistoire.» C’est pourquoi les hommes seraient socialisés à manger beaucoup de viande. On constaterait la même chose en ce qui concerne la conduite automobile: «Les grosses voitures, chères et consommant beaucoup d’essence, sont un symbole de statut social», poursuit Benita Combet.

«Trouver des solutions ensemble»

Ces différences entre les sexes dans le choix de la voiture sont confirmées par Stephan Jäggi, directeur de l’Association suisse du commerce automobile indépendant (VFAS). «Les marques proposant des modèles de voitures plus petits, comme Mini, sont nettement plus appréciées des femmes, tandis que les voitures de sport puissantes et les véhicules électriques sont surtout achetés par les hommes.»

Christian Fichter, psychologue économique, confirme lui aussi: «Il est évident qu’il existe des différences entre les sexes dans le comportement de consommation. Mais rendre les hommes seuls responsables du changement climatique n’est pas justifié.» Dans des domaines tels que la fast fashion ou l’industrie cosmétique par exemple, les femmes seraient en en effet moins durables que les hommes. «De telles accusations n’apportent rien à l’environnement, nous devons trouver des solutions ensemble.»