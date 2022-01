Santé mentale des Suisses : «Les hommes sont plus heureux que les femmes»

Une étude internationale du groupe AXA sur la santé mentale montre que 27% des personnes sondées en Suisse affirment avoir déjà eu des problèmes psychiques.

Les femmes ont plus tendance à avoir des pensées négatives que les hommes et ont moins confiance dans leurs propres capacités.

AXA a réalisé la «Mind Health Study 2022» en collaboration avec l’institut de sondages Ipsos. Le but: «déstigmatiser les problèmes de santé mentale», explique le communiqué de presse. Pour réaliser cette étude, mille personnes âgées de 18 à 75 ans ont été interrogées en ligne en automne 2021 à propos de leur santé mentale. Les participants venaient de onze pays différents (trois Asiatiques et huit Européens dont la Suisse)

L’étude met en évidence des différences selon l’âge et le sexe. D’après les résultats, «les hommes sont plus heureux que les femmes dans tous les pays, Suisse incluse». Une situation qui s’explique principalement par trois facteurs:

La «Mind Health Study 2022» montre aussi que «plus les participants sont âgés, plus ils se portent globalement bien sur le plan psychique. La tranche d’âge des 18 à 24 ans a déploré un mauvais état mental général (21%) plus fréquemment que la tranche des 65 à 75 ans (6%)». Une différence qui se comprend par le caractère incertain de l’avenir et des plans de carrière, des relations moins solides et une acceptation de soi pas encore suffisante.