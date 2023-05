étude neuchâteloise: Législatif: les hommes utilisent près de 80% du temps de parole

Malgré un nombre de femmes de plus en plus important sur les bancs des conseils législatifs, il reste difficile pour elles de se faire entendre. C’est ce que démontre une étude de l’Université de Neuchâtel basée sur les séances des législatifs de plusieurs communes de France et de l’Arc Jurassien, dont La Chaux-de-Fonds, rapporte «ArcInfo». La recherche révèle que la parité des listes électorales en France n’a pas permis de donner aux femmes plus de 8% du temps de parole. En Suisse, où cette règle n’existe pas, la gente féminine prononce 23% des mots prononcés en séance.