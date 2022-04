Vaud : Les hommes victimes d’une agression sexuelle seront pris en charge partout

Depuis le début du mois, les hommes et les adolescents victimes d’une agression sexuelle peuvent se rendre dans n’importe quel hôpital régional vaudois d’intérêt public afin de s’y faire soigner et obtenir un constat médico-légal. Auparavant, seul le CHUV proposait ce service spécialisé.

Le CHUV ne fait plus exception. Désormais, les hommes et les ados victimes d’une agression sexuelle seront accueillis à n’importe quelle heure du jour et de la nuit dans tout hôpital régional vaudois d’intérêt public.

L’importance cruciale d’une prise en charge rapide

Toute personne victime a ainsi droit à une prise en charge médicale immédiate et à une procédure en justice, où qu’elle soit dans le canton de Vaud. «L’établissement d’un constat médical détaillé qui décrit les traces et les blessures causées par les violences sexuelles permet de fonder une plainte pénale. Un tel rapport médico-légal doit être établi le plus vite possible, avant de se laver et en conservant les vêtements portés lors de l’agression», rappelle le Département de la santé et de la cohésion sociale vaudois (DSAS), dans un communiqué. D’où l’importance cruciale d’offrir aux victimes de telles agressions un accès rapide et simple à une telle consultation.