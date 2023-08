Vêtements cintrés: Les hommes vont devoir se serrer la ceinture

Ceinture et taille XXS

Changements concrets

Est-ce que cela signifie qu’on ne verra plus que des pièces cintrées à la taille en boutique l’été prochain? Que les amateurs de vêtements amples se rassurent! Ils ne seront pas moins dans la tendance en portant une chemise oversized. D’autant plus que les marques de luxe comme Vetements continuent de miser sur les vêtements extra-larges (8 XL).

Pour autant, le cycle des tendances est généralement un peu plus lent dans la mode masculine que dans la mode féminine. Alors que les femmes ont l’embarras du choix en matière de tendances avec les robes transparentes, les pantacourts et les chaussures à talons hauts brillantes, chez les hommes la marge de manœuvre semble plus limitée. Le fait que plusieurs grandes maisons de couture aient désormais décidé de mettre l’accent sur des silhouettes plus féminines montre que la mode masculine est elle aussi en pleine évolution. Et que les barrières entre les sexes imposées par certains vêtements (comme les pièces cintrées) tendent à s’estomper.