Conseil national: Les homosexuels devraient enfin pouvoir donner leur sang

Mais le National a estimé mercredi qu’il n’y avait plus lieu d’écarter les homosexuels. «Le don de sang est un acte citoyen, solidaire, libre, généreux et sans discrimination, selon la loi sur les produits thérapeutiques. Cette absence de discrimination est essentielle et indiscutée: nul ne peut être discriminé. Lorsque l’on parle de don de sang, on parle de sauver des vies. C’est pourquoi l’on se doit de faire tout ce qu’il est possible de faire et faire plus», a plaidé Michel Matter (Vert’lib/GE).