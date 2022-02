Suisse : Les homosexuels pourront donner leur sang comme tout le monde

Un projet de loi est mis en consultation pour supprimer une disposition qui impose un délai d’abstinence aux hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.

«Le maintien de ce délai de manière générale est sans fondement et discriminatoire»: telle est la conclusion de la Commission de la santé du Conseil national, qui a lancé jeudi la consultation sur un projet de loi sur le don du sang en Suisse. Aujourd’hui, les hommes homosexuels doivent s’abstenir de tout rapport sexuel pendant 12 mois avant d’être autorisés à donner leur sang. Comparée aux autres pays occidentaux, la Suisse a un des régimes les plus stricts. Jusqu’en 2017, ils étaient tout simplement exclus à vie du don du sang s’ils avaient eu le moindre rapport sexuel, protégé ou non, avec un homme.