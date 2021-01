Coronavirus : Les hôpitaux britanniques au bord de la crise

A cause du nouveau variant, les services hospitaliers du Royaume-Uni approchent de la saturation. Faute de lit, certains malades vont devoir être transférés dans des maisons de retraite.

Anadolu Agency via AFP

Le pire serait à venir

Confronté à une flambée des contaminations attribuée à un variant du virus, le Royaume-Uni a dépassé le millier de décès enregistrés en 24 heures mercredi, pour la première fois depuis avril. Le pays, le plus endeuillé par l’épidémie en Europe, comptabilise désormais au total 77’346 décès dus au Covid-19. Plus de 62’000 cas positifs ont été recensés encore mercredi, laissant craindre le pire pour les semaines à venir.

Il y a déjà plus de 30’000 patients atteint de la maladie Covid-19 dans les hôpitaux britanniques, plus qu’au pic du printemps.

«Pire que la première vague»

Même si le nombre de patients augmentait selon les projections les plus faibles, et que les plans destinés à augmenter les capacités fonctionnaient, il manquerait 2000 lits en soins généraux et intensifs dans les hôpitaux de Londres d’ici au 19 janvier, a indiqué le Health Service Journal, citant une information communiquée par le service public de santé en Angleterre aux responsables d’hôpitaux.