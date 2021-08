Haïti : Les hôpitaux débordés par l’afflux de blessés

Après le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le pays samedi, les blessés affluent dans les hôpitaux haïtiens.

Installés sur des bancs, recroquevillés sur des chaises ou allongés à même le sol sur des draps, les blessés du séisme qui a ravagé le sud-ouest d’Haïti, samedi, s’entassent au service d’urgence de l’hôpital des Cayes qui a commencé dimanche, à recevoir des renforts. AFP

Installés sur des bancs, recroquevillés sur des chaises ou allongés à même le sol sur des draps, les blessés du séisme qui a ravagé le sud-ouest d’Haïti samedi s’entassent au service d’urgence de l’hôpital des Cayes qui a commencé dimanche, à recevoir des renforts.

«Au moment du séisme, nous n’étions que trois médecins dans le service», témoigne le Dr Michelet Paurus. «Ce matin, ça s’arrange car on a reçu des orthopédistes, des chirurgiens et aussi 42 résidents qui se répartissent dans tous les hôpitaux du département», explique l’urgentiste.

Rudolphe Steven Jacques, médecin de 26 ans, fait partie des professionnels de santé venus de la capitale, Port-au-Prince. «Le manque de matériel est chronique, en fonction des arrivages. Voyez, cette femme attend depuis un moment que je lui fasse une suture mais je n’ai pas de plateau pour cela pour le moment», regrette le jeune praticien en montrant une large plaie sur la jambe d’une patiente assise dans un coin.

Comme vous pouvez voir, le service d’urgence est vraiment bousculé mais on fait au mieux pour traiter les personnes. Rudolphe Steven Jacques, médecin

Le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,2 s’est alourdi dimanche à 1297 morts et plus de 5700 blessés, des nombres qui devraient continuer à croître. Dans les petites salles de cet hôpital, patients et médecins se bousculent.

«Beaucoup de blessés arrivent encore ce matin, je ne m’attendais pas à ça: ce sont ceux qui viennent de zones plus reculées. Comme vous pouvez voir, le service d’urgence est vraiment bousculé mais on fait au mieux pour traiter les personnes», assure à l’AFP le Dr Jacques.

Hôpitaux «surchargés»

Immédiatement après la violente secousse sismique de magnitude 7,2, les centres hospitaliers de la troisième ville du pays ont été saturés face à l’afflux massif de blessés.

«Quand le tremblement de terre s’est produit j’étais chez moi. Une vibration m’a fait voler en l’air et je suis retombé sur mon bras. Des voisins sont venus m’aider pour prendre un taxi. Je suis passé dans plusieurs hôpitaux: mais ils étaient surchargés» se rappelle Venel Sénat, quadragénaire plutôt corpulent. «Ce matin, je suis venu ici et j’ai enfin été pris en charge. J’ai passé une radio gratuitement et ils m’ont aussi mis ce plâtre-là, gratuit» dit-il soulagé en montrant son bras droit en écharpe.

Habitant aux Cayes, sa maison totalement détruite, Venel Sénat attend dans la cour de l’hôpital qu’un des médicaments qu’on lui a prescrits soit disponible à la pharmacie de l’établissement, celles situées en centre-ville étant restées portes closes.

Risque d’averses torrentielles

Déjà soignées mais sous observation, quantité de personnes blessées s’installent sur les pelouses autour des bâtiments. Elles craignent encore de retourner à l’intérieur des édifices, traumatisées par les très fréquentes répliques. «Les gens ont peur de rentrer mais ce soir, on va avoir de la pluie», détaille le Dr Paurus alors qu’il circule rapidement entre les différents services.

S’il pleut autant qu’on le prédit, vraiment on ne sait pas ce qu’on va faire. Michelet Paurus, docteur

«On va essayer de les faire rentrer dans cette salle-là, car le toit est en tôle. Pour les enfants du service pédiatrique, on va essayer d’installer des tentes sur la cour», ajoute-t-il.

Endeuillée par le séisme, sous tension face aux possibles risques d’effondrements de bâtiments endommagés, la population des Cayes redoute désormais les averses torrentielles et les vents violents que pourrait charrier la tempête tropicale Grace, qui doit toucher la zone, dans les prochaines heures. «S’il pleut autant qu’on le prédit, vraiment on ne sait pas ce qu’on va faire. C’est coup sur coup, on ne peut pas», s’alarme le Dr Michelet Paurus.

La Chaîne du Bonheur ouvre un compte pour Haïti Après le tremblement de terre, la Chaîne du Bonheur est entrée en contact avec ses organisations partenaires, actives sur place avec des projets existants, pour clarifier les besoins. Un compte a été ouvert en faveur d’Haïti. Des dons peuvent être faits via le compte postal 10-15 000-6 avec la référence "Haïti" ou directement sur le site web. La Chaîne du Bonheur souligne que les régions les plus durement frappées par le séisme de samedi avaient déjà gravement été impactées par le tremblement de terre de 2010.