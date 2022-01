Suisse – «Les hôpitaux doivent se préparer à davantage de cas graves», dit Berset

Le variant Omicron touche de plein fouet la Suisse et le nombre de nouvelles infections s’envole. Ainsi, l’OFSP a annoncé mercredi plus de 31’000 nouveaux cas en 24 heures, du jamais vu depuis le début de la pandémie. En outre, plus de 118’000 personnes sont soit en isolement soit en quarantaine. Une situation qui a fait réagir le conseiller fédéral Alain Berset mercredi sur Twitter.