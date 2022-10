Santé : Les hôpitaux exigent «que tous les tarifs soient augmentés de 5%»

La faîtière H+ veut une adaptation des tarifs des prestations au renchérissement. Or ceux-ci sont négociés avec les assureurs, qui refusent leur revendication.

Les hôpitaux font, eux aussi, face à la hausse du prix de l’énergie. Il y a un mois, on apprenait que la facture des HUG doublait. Les tarifs payés par les patients et les assureurs pour les prestations ambulatoires et stationnaires, à l’inverse, restent les mêmes. Mardi, la faîtière des hôpitaux H+ a réitéré sa demande dans un communiqué: une «adaptation immédiate des tarifs», qui devraient être augmentés de 5%.