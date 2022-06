France : Les hôpitaux lyonnais relancent un remède miracle devenu introuvable

La fumagilline n’était plus produite depuis 2019. En relançant sa fabrication, en passant par la Hongrie, les Hospices civils de Lyon ont sauvé, en un an, 27 patients. Ils lancent un appel à financements.

Problème, à la pharmacie centrale des hôpitaux lyonnais, les stocks sont épuisés, la production de ce médicament ayant cessé en 2019 au niveau mondial, en raison, notamment, de son coût très élevé. Toxique et instable, la molécule, obtenue par fermentation d’une levure, nécessite des mesures de protection importantes en laboratoire et une conservation à une température de moins 80 degrés.

Utilisé contre un parasite des abeilles

Fripharm, plate-forme de fabrication, de recherche et d’innovation pharmaceutique des HCL, se démène alors auprès de ses fournisseurs chinois, indiens et européens. Et finit par trouver, en Hongrie, 300 grammes de matière active servant à produire le médicament, utilisé aussi contre un parasite des abeilles.