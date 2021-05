IVG : Les hôpitaux misent de plus en plus sur la pilule abortive au lieu de la chirurgie

L’IVG est autorisée en Suisse jusqu’à la 12è semaine de grossesse. AFP

L’avortement médicamenteux avec la pilule Myfégyne jusqu’à la neuvième semaine de grossesse est toujours plus répandu en Suisse, bien qu’il ne soit autorisé que jusqu’à la septième semaine. C’est ce qu’ont confirmé plusieurs hôpitaux universitaires du pays à la «NZZ am Sonntag». Mais cette pratique a aussi un statut semi-officiel: la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique (SSGO) a déclaré dans une nouvelle lettre dite «d’experts» que l’accès à l’avortement médicamenteux peut également être proposé après la septième semaine. Une prescription médicalement justifiable «afin de garantir à toutes les femmes en âge de procréer un accès large et médicalement raisonnable à l’avortement médicamenteux». Pour rappel en Suisse, une femme enceinte peut avoir recours à une intervention volontaire de grossesse jusqu’à la douzième semaine de grossesse

Un document important donc, sachant que les recommandations des sociétés professionnelles constituent un soutien juridique pour les médecins. Il avait été adopté juste au début du premier confinement, au printemps 2020. Une coïncidence, selon Saira-Christine Renteria du SSGO. Toutefois, constate l’ex-gynécologue en chef du CHUV, la recommandation est arrivée au bon moment, lorsque les hôpitaux visaient à réduire au maximum le trafic public et donc les opérations non indispensables sans toutefois interdire les IVG chirurgicales. Néanmoins, un certain nombre de femmes y ont renoncé, craignant justement de se rendre dans les hôpitaux.

Alternative à la chirurgie

«La lettre d’expert a permis aux hôpitaux d’utiliser la solution médicamenteuse de manière un peu plus audacieuse et cohérente», explique la gynécologue. En règle générale, cependant, la plupart des avortements médicamenteux ont lieu à la cinquième ou sixième semaine de gestation. Après la septième, les saignements sont souvent plus abondants et l’embryon plus gros.