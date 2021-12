Coronavirus - Les hôpitaux romands à nouveau sous pression

3,6% d’Omicron

Le variant Omicron correspond à 3,6% des variants observés dans les laboratoires ces sept derniers jours, a indiqué l’OFSP mardi sur son site. C’est la première fois que de tels chiffres sur Omicron sont fournis en Suisse. Le variant Delta reste largement majoritaire avec plus de 96% des cas. Le mystère sur la dangerosité de ce nouveau variant reste quasi entier à l’heure actuelle. «Il y en a en Suisse, assez peu, mais on s’attend à ce qu’il augmente, c’est inévitable», a déclaré Virginie Masserey. On manque encore d’informations sur les caractéristiques de ce virus. On sait qu’il est très contagieux et qu’il comporte plusieurs mutations qui font craindre que la protection immunitaire conférée par l’infection et par le vaccin soit moins bonne. Mais il nous faut encore plus de temps pour savoir s’il est plus virulent.»