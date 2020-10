Coronavirus : Les hôpitaux romands montent d’un cran dans la mobilisation

Plusieurs centres hospitaliers en Suisse romande ont annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la forte hausse du nombre d’hospitalisations liées à la pandémie de Covid-19.

«Actuellement, nous vivons une accélération du nombre d’hospitalisations, liées aux complications du Covid, a dit mercredi Eric Bonvin, directeur général de l’Hôpital du Valais, à Keystone-ATS. L’hôpital du Valais, qui n’est «toujours pas à saturation», mais dans une situation «critique», compte «plus 90 personnes hospitalisées» en lien avec la pandémie, dont «six aux soins intensifs et certaines ventilées».

Comme les hospitalisations interviennent environ trois semaines après les contaminations, les hausses actuelles font transpirer le patron de l’hôpital valaisan. Il compare la situation actuelle à celle qui prévalait entre le 20 et le 25 mars dernier, alors que la Suisse était à l’arrêt depuis le vendredi 13 mars.

Eric Bonvin relève aussi un plus fort taux d’absentéisme du personnel soignant qu’au printemps dernier. Il est contaminé comme toutes les couches de la population.

L’Hôpital du Valais a un plan de progression et d’engagement de lits de quatre stades. «Aujourd’hui, le centre hospitalier du Valais romand est passé en phase 3», a dit Eric Bonvin mercredi. Le Haut-Valais est encore au stade 1. Au-delà du stade 3, les hôpitaux valaisans devront solliciter une aide externe.»

La deuxième vague atteint Genève

«Nous sommes très inquiets», a fait savoir mercredi la présidente du Conseil d’État genevois Anne Emery-Torracinta. Les HUG, comme au printemps, se transforment en hôpital dédié au Covid. Seules les opérations chirurgicales urgentes sont maintenues. Les interventions non essentielles sont suspendues.

La situation est sérieuse et grave, a souligné de son côté le directeur général des HUG Bertrand Levrat. La grande crainte des autorités sanitaires est d’être submergées par l’afflux des patients et de devoir trier entre les personnes méritant d’être soignées et les malades qui seront abandonnés à leur sort.