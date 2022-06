Covid-19 : Les hôpitaux romands réintroduisent progressivement le masque obligatoire

L’Hôpital du Valais et le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) ont déjà fait le pas. La décision est prise aussi pour le CHUV, sans qu’une date ait été avancée.

Le cas de Covid sont en augmentation, ainsi que les hospitalisations qui vont avec. L’une après l’autre, les structures hospitalières de Suisse romande décident donc de réintroduire l’obligation de porter le masque facial. «En raison de la forte circulation du Covid-19 et du triplement du nombre de cas hospitalisés au RHNe en une semaine, le masque est à nouveau obligatoire, depuis mercredi, pour tous dès l’entrée des sites du RHNe. Il peut être enlevé uniquement en position assise dans les restaurants, les kiosques et dans les bureaux administratifs où il est possible de respecter une distanciation sociale de 2 mètres», explique le réseau neuchâtelois.