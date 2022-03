Soutien aux victimes - Les hôpitaux romands s’activent pour aider l’Ukraine

En plus d’envoyer des médecins et du matériel médical sur place, les établissements hospitaliers travaillent d’arrache-pied pour accueillir les réfugiés en Suisse.

1 / 10 Lundi, l’Hôpital du Jura a envoyé 450 kilos de matériel médical à l’ambassade d’Ukraine à Berne. Cette dernière s’est ensuite occupée de l’acheminement du convoi sur place. Hôpital du Jura Dans les cantons de Vaud et de Genève, des actions similaires sont menées. Le CHUV se prépare à envoyer un nouveau convoi jeudi matin. Hôpital du Jura À Fribourg, une récolte de matériel est en cours. Hôpital du Jura

La guerre qui a éclaté en Ukraine le 24 février n’a pas laissé les hôpitaux romands de marbre. Pour certains, la réponse a été immédiate. Quatre jours après le début de l’invasion russe, une task force spéciale a été créée au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Objectif: «réunir tous les professionnels susceptibles d’aider à gérer cette crise», explique Alain Kolly, directeur général adjoint des HUG. L’envoi d’un convoi sur place a été la première action menée par l’équipe qui réunit une dizaine de personnes. «Un médecin ukrainien nous a contactés pour avoir du matériel chirurgical de première nécessité», détaille le responsable.

Pénurie de matériel médical sur le terrain

Dans le canton du Jura, ce sont 450 kilos de matériel médical qui ont été envoyés lundi. «Quatre palettes ont été chargées, avec des médicaments, du désinfectant, des gants, des surblouses, des lampes de poche et des piles, etc. Ces articles manquent actuellement et répondent aux besoins annoncés sur le terrain pour soigner la population», écrivait l’Hôpital du Jura dans une publication sur son compte LinkedIn.

De son côté, le Conseil d’État vaudois a débloqué 800’000 francs pour du matériel sanitaire d’urgence à l’intention des hôpitaux ukrainiens. Ainsi, le 4 mars, le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a effectué un premier envoi de 60 palettes. Un autre est prévu jeudi matin. Plusieurs lots de médicaments ont aussi pu être acheminés à destination de Lviv, Poltava et Kharkiv. À Fribourg, une récolte de matériel est en cours.

Médecins envoyés sur place

Les HUG, qui possèdent un pôle de professionnels formés à l’urgence humanitaire, ont également mis du personnel à disposition. «La Direction du développement et de la coopération (DDC) nous a sollicités pour mobiliser un médecin en Pologne et en Moldavie», précise Alain Kolly. Arrivé sur le terrain il y a environ une semaine, le collaborateur a pour mission d’évaluer la situation humanitaire et de déterminer ce qu’il est possible de mettre en œuvre.

Deux autres personnes seront envoyées ces prochains jours dans la région sur demande de la DDC. «Des discussions sont également en cours avec Médecins sans frontières, confie le directeur adjoint. L’idée n’est pas de se substituer aux institutions existantes, mais de leur offrir nos compétences.»

Être prêts à soigner les réfugiés

«On se prépare, car on s’attend à accueillir un nombre important de personnes. Nous voulons pouvoir offrir des soins sans délai», poursuit le responsable. Aussi, le Programme Santé Migrants des HUG est en train d’être renforcé. «Nous avons identifié les collaborateurs qui pourraient venir en aide à ce dispositif et nous les mobiliserons en cas de besoin.»

Même opération de consolidation dans le canton de Vaud où «un contrôle et un suivi médical des réfugiés ukrainiens se dessinent: tri des patients, santé publique (dépistages maladies, Covid) et traitement, ainsi que suivi des patients atteints de maladies chroniques et/ou ayant des problèmes psychiatriques», indique Denis Pittet, porte-parole du Département de l’économie, de l’innovation et du sport. La question des réfugiés ayant des problématiques de santé spécifiques se pose également aux HUG. «L’un des défis à venir est la prise en charge des personnes avec d’importants besoins de soins, par exemple un enfant atteint d’un cancer. Nous sommes en train de réfléchir à la manière de les accueillir.»

Personnes âgées, femmes et enfants «On s’attend cette fois surtout à recevoir des personnes âgées, des femmes – y compris des femmes enceintes – et des enfants. Des blessures physiques ou mentales liées à la guerre ou au voyage migratoire sont possibles», relève Laurent Paoliello, chargé de communication du Département de la santé genevois. Il rappelle que même sans permis S destiné aux personnes à protéger, ni assurance maladie ou ressources, «les personnes déplacées d’Ukraine auront accès aux soins aux HUG. Leur prise en charge sanitaire comprend notamment un rattrapage vaccinal, y compris pour le Covid-19. La population genevoise ne risque pas plus d’infections liées à l’accueil de réfugiés», conclut le porte-parole.



À la recherche d’interprètes

Autre dilemme: la barrière de la langue. Les HUG se sont mis en quête d’interprètes volontaires maîtrisant le russe ou l’ukrainien parmi son personnel. «Il y a du monde qui s’est manifesté», se réjouit le responsable, sans pouvoir donner de chiffre. À l’heure actuelle, l’établissement a déjà pris en charge une dizaine de personnes et prévoit d’aller à leur rencontre dans les foyers et les centres «afin de faciliter l’accès aux soins».